Vandaag puinruimen en vanavond en zondag opnieuw storm Franklin

Door de storm vielen er verschillende gewonden en kwamen er zelfs vier mensen om het leven. Bij het Groningse Adorp is een automobilist tegen een omgewaaide boom gebotst. Hij raakte bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie van Groningen.

In de regio Amsterdam kwamen drie personen om het leven. In Diemen overleed iemand doordat een boom op een auto viel waarin het slachtoffer zat en in Amsterdam overleden eveneens twee personen als gevolg van een omgevallen boom.

Ook de materiële schade is niet gering: daken werden weggeblazen, auto's beschadigd en bomen losgerukt. Het Verbond voor Verzekeraars houdt dan ook rekening met meer verzekerde schade en brengt aanstaande maandag een schatting van het schadebedrag van alle stormen uit.

Inmiddels heeft het KNMI afgeschaald naar code geel voor harde wind. In de avond is er in het westen en zuidwesten tijdelijk kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Hiervan kan vooral het verkeer hinder ondervinden. De wind neemt in de nacht naar zondag weer af.

Storm Franklin

Zondag staat storm Franklin voor de deur en gaat het in de loop van de dag opnieuw hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 75-90 km/uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90-110 km/uur. In de avond kunnen ook landinwaarts tijdelijk zware windstoten van 75-100 km/uur voorkomen. Hierdoor kan plaatselijk schade ontstaan.