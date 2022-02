Brandweer schiet loodgieter op dak te hulp die bewoner tijdens storm te hulp schoot

Dakplaat dreigt los te schieten door storm

Vrijdagavond toen in Zeist de storm ook was aangekomen bleek van een woning een dakplaat los te raken. De bewoner schakelde een loodgieter in die te hulp schoot en in de storm het dak op klom om te proberen de dakplaat vast te zetten.

Loodgieter in de problemen

Maar toen de loodgieter op het dak was kreeg de wind grip op de grote dakplaat die dreigde van het dak te waaien. De loodgieter probeerde vervolgens liggend op het dak de plaat met man en macht tegen te houden maar kon door de harde wind de plaats niet vastzetten.

Brandweer

Hierop werd de brandweer ingeschakeld die vervolgens de loodgieter weer te hulp schoot. Uiteindelijk lukte het om met vereende krachten de dakplaat weer vast te zetten en de loodgieter veilig van het dak af te halen.