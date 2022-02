Vluchtende scooterrijder rijdt in op agent in Landgraaf

Een politieagent van het basisteam in Kerkrade is zaterdag gewond geraakt nadat een scooterrijder op hem inreed na een controle op de Brunsummerweg in Landgraaf. 'De scooterrijder is aangehouden en de politie is een onderzoek opgestart', zo meldt de politie.