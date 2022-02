NAVO verwacht grootscheepse aanval op Oekraïne

NAVO-topman zegt dat alles erop wijst dat zo'n militair offensief ophanden is. De Britse premier Boris Johnson rept dan weer van aanwijzingen dat Rusland “de grootste oorlog in Europa sinds 1945" plant. Rusland zelf blijft een militair offensief ontkennen.

De secretaris-generaal Stoltenberg heeft Rusland zaterdag opgeroepen te stoppen met de voorbereiding op oorlog en te gaan werken aan een vreedzame oplossing. Hij onderstreepte dat de huidige crisis gaat over de toekomst van Oekraïne, maar ook over mondiale veiligheid. "Vrijheid en democratie worden betwist en strategische concurrentie neemt toe", zei hij, en hij benadrukte dat "dit een nieuw normaal is en dat we voorbereid moeten zijn."

De secretaris-generaal zei dat terwijl Moskou probeert de geschiedenis terug te draaien en zijn invloedssfeer te herstellen, de NAVO-Bondgenoten als één zullen staan ​​en doen wat nodig is om elkaar te beschermen en te verdedigen. "Samen staan ​​in de NAVO, Europa en Amerika zal de vrede blijven bewaren en onze democratische manier van leven beschermen", zei hij.

De heer Stoltenberg ontving de Ewald von Kleist-prijs van de Veiligheidsconferentie van München voor zijn prestaties als secretaris-generaal van de NAVO. De secretaris-generaal ontving de prijs met lovende opmerkingen van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse vice-president Kamala Harris benadrukte de secretaris-generaal het belang van sterke trans-Atlantische betrekkingen en bedankte de Verenigde Staten voor hun belangrijke bijdragen aan het Bondgenootschap.