Opnieuw waarschuwing voor zware windstoten

Vandaag gaat het in de loop van de dag opnieuw hard waaien uit een (zuid)westelijke richting. De piek in de wind is vanavond met zware windstoten van 75-90 km/uur, in de kustgebieden rond 100 km/uur. In de tweede helft van de avond kan het tijdens de passage van actieve buien korte tijd nog harder waaien met zeer zware windstoten rond 100 km/uur, in de kustgebieden mogelijk 110-120 km/uur. Plaatselijk kan er dan weer schade ontstaan.

Komende nacht beperken de zware windstoten zich tot de kustgebieden.

Maandag staat er opnieuw veel wind met overal zware windstoten van 75-90 km/uur, langs de kust rond 100 km/uur. Pas in de loop van middag en avond neemt de wind af en verdwijnen de waarschuwingen. De windstoten kunnen overlast veroorzaken voor verkeer en buitenactiviteiten.