De Britse koningin Elizabeth is positief getest op het coronavirus

De Queen zou last hebben van milde symptomen die overeenkomen met een verkoudheid. Volgens het paleis gaat Elizabeth komende week al weer aan het werk. Al zou ze zich voorlopig focussen op “lichte” taken. Voor de meeste Britten is duidelijk dat deze besmetting afkomstig is van kroonprins Charles. Hij had corona met milde symptomen. De Queen is gevaccineerd, ze heeft ook haar booster al gehad, zoals alle Britse volwassenen die dat willen."