'Tekort aan nieuwe chauffeurs te wijten aan imagoprobleem'

Na een korte inzinking is het chauffeurstekort groter dan ooit. In het derde kwartaal van 2021 piekte het aantal vacatures op 11.650, waarmee het tekort aan chauffeurs binnen de transportsector ook het meest nijpend is. Uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek blijkt dat de arbeidsmarkt in de sector kampt met een tekort aan personeel. Volgens het CBS is een personeelstekort eind 2021 de meest ervaren belemmering in Nederland. Dit zegt Machiel Bode van de ING.