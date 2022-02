Rotterdamse pakketbezorger ernstig gewond na onenigheid op straat

Maandagmiddag is een 42-jarige Rotterdamse pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij onenigheid kreeg met een 29-jarige Rotterdammer in het stadsdeel Hoogvliet. Dit meldt de politie maandag.

'Zorgwekkende toestand'

'Het slachtoffer kreeg op de Steurweg rond 14.00 uur ruzie met de pakketbezorger. Tijdens de onenigheid kwam het slachtoffer ten val en is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het Erasmus Ziekenhuis', aldus de politie. Door de recherche wordt nader onderzoek verricht naar de juiste toedracht. Over de aanleiding van de onenigheid is nog niets bekend.