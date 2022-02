Vrachtwagen komt naast de weg tot stilstand

Een vrachtwagen met oplegger is woensdagmorgen door nog onbekende oorzaak naast de snelweg gekomen ter hoogte van Hoogeveen.

De chauffeur reed over de A37 tot dat het voertuig in de berm terecht kwam en na enkele meters door de berm te zijn gereden in een sloot tot stilstand kwam.

Door het ongeval liep de chauffeur lichte verwondingen op.