Nieuwe inzichten om in te spelen op non-verbale dynamiek

Je glimlacht, je fronst, je trekt je ogen samen. Wist je dat de bewegingen van het gezicht een hoop vertellen over je persoonlijkheid? Uit onderzoek blijkt dat ons gezicht, onze gebaren en onze houding veel informatie bevatten. Maar het is niet altijd even eenvoudig om die informatie goed te duiden. Want iemand die lacht, is niet per definitie blij.

'Inspelen op Non-verbale Dynamiek'

Bij Merlijn Groep hebben ze dé oplossing: de training ‘Inspelen op Non-verbale Dynamiek’. In deze training, ontwikkeld in samenwerking met Herman Ilgen, leer je lichaamstaal bewust te gebruiken en gesprekken effectief te beïnvloeden.

Gebaseerd op de innovatieve INSA-Methode

De training ‘Inspelen op Non-verbale Dynamiek’ is gebaseerd op de methode van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA). De INSA-Methode is innovatief en gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek (2021). De uitslag van dit baanbrekende onderzoek is inzetbaar om effectiever te communiceren en te onderhandelen. Want iemand die lacht, is niet per definitie blij en iemand die fronst, is niet per definitie boos. De wijze waarop we andermans gezichtsuitdrukking interpreteren is dus vaak onjuist.

Aan de hand van deze methode leer je om in vijf à tien minuten de persoonlijkheid van de ander in kaart te brengen. Zo weet je wat de ander nodig heeft om het contact als prettig te ervaren. Je leert om het gesprek met de betreffende persoon beter aan te gaan. Want, elk gesprek kan beter.

Training Inspelen op Non-verbale Dynamiek

De training van Merlijn Groep is interessant voor diverse doelgroepen en in diverse branches. Denk aan mediators, leidinggevenden, advocaten, journalisten, politieagenten, HR-managers en coaches. Je gaat ervaren dat je minder geneigd bent om te oordelen over anderen. Je bouwt het contact gemakkelijker op en houdt dit contact ook vast. En als bonus merk je dat je in allerlei situaties gemakkelijker het overzicht behoudt en dat je kunt anticiperen op het gedrag van anderen.

“Door de INSA-Methode begrijp ik mijn zoon nu veel beter. Ons contact was altijd moeizaam, waarbij ik hem vol goede bedoelingen steeds probeerde te helpen door ideeën aan te dragen en hem te wijzen op de gevolgen van zijn acties. Hij reageerde daar niet of nauwelijks op, een gesloten boek; alsof het hem niet kon schelen. Nu snap ik dat zijn ogenschijnlijke onverschilligheid helemaal geen onverschilligheid is; dat ik rustiger en meer vragend wél contact met hem krijg. Op deze manier ervaart hij ruimte om dingen wel of niet op te pikken. Hij zegt nu ook meer tegen mij wat hij denkt en voelt. En ik ben gaan inzien dat ik onbewust nogal intens en stevig kan overkomen. De methode heeft mij ook een spiegel voorgehouden, op een manier waar ik echt wat mee kan”, aldus een deelnemer aan de training ‘Inspelen op Non-verbale Dynamiek van Merlijn Groep.

Over Merlijn Groep

Merlijn is een middelgrote speler op de opleidingsmarkt in haar geheel, maar in haar specialismen, mediation en het in MAG ontwikkelde triagemodel (conflictpreventie, -begeleiding, -bemiddeling en –oplossing) en medezeggenschap een van de grootste van Nederland.