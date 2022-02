'Gijzelnemer Leidseplein aan verwondingen overleden'

De man die gisteravond een groep mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft advocaat Jan Kees van den Brink tegenover het NOS Journaal laten weten. De bekendmaking zou zijn gebeurd op verzoek van de moeder van de gijzelnemer.