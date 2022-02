Twee nieuwe aanhoudingen voor geweldsincident waarbij Glennis Grace betrokken was

De recherche heeft in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam van zaterdagavond 12 februari opnieuw twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 15-jarige jongen en 20-jarige man uit Amsterdam.

De verdachten werden op dinsdag 22 en woensdag 23 februari aangehouden en zijn inmiddels weer heengezonden door de officier van justitie. Ze blijven echter wel verdachten van openlijke geweldpleging tegen en mishandeling met voorbedachte rade in vereniging van supermarktmedewerkers. Ook hebben de verdachten een gedragsaanwijzing opgelegd gekregen van de officier van justitie: dit houdt in dat zij niet in de betreffende supermarkt of in de omgeving mogen komen en tevens mogen zij geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.

Direct na de incidenten kon de politie Glennis Grace, haar 15-jarige zoon en een andere verdachte aanhouden. Zij werden eerder al heengezonden, maar blijven ook verdachten in het onderzoek en kregen dezelfde gedragsaanwijzing mee.