Europese Unie komt naast de VS met extra strafmaatregelen tegen Rusland

Eerder vandaag liet de NAVO weten zich grote zorgen te maken over de zeer grootschalige, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde Russische militaire opbouw in en rond Oekraïne en in Wit-Rusland.

''We dringen er bij Rusland op aan, in de sterkst mogelijke bewoordingen, de weg van diplomatie te kiezen, en de opbouw ervan onmiddellijk ongedaan te maken en zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken in overeenstemming met zijn internationale verplichtingen en toezeggingen. We blijven ons inzetten voor onze tweesporenaanpak van Rusland: sterke afschrikking en verdediging, gecombineerd met openheid voor dialoog.''

Vrijdag zal de Europese Unie de nieuwe sancties publiseren.