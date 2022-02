Kiev bestookt met raketten. Waarschuwing voor Moldavië en Georgië

In heel Oekraïne werden luchtaanvallen uitgevoerd, ook vielen Russische troepen het land verder binnen via drie fronten: via het oosten, via de Krim en via Wit-Rusland.

President Zelenski van de Oekraïne zou voor de Russen het eerste doelwit zijn op de tweede plaats zijn gezin, zo verklaarde de president in een videoboodschap. Ook riep hij Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar op het land niet te verlaten maar klaar te staan om het leger te dienen. Het dodental in zijn land is opgelopen naar 137, meldde hij. Daarnaast zouden tientallen onschuldige burgers gewond zijn geraakt. Honderdduizend mensen zijn op de vlucht.

Waarschuwing voor Moldavië en Georgië

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian moeten ook Moldavië en Georgië rekening houden met een inval van de Russen. Deze landen zijn voormalige staten uit de Sovjet-Unie. In beide landen zijn Russische militairen aanwezig in afvallige, pro-Russische regio's, net als in de Oekraïense Donbas-regio het geval was voor de invasie daar.

Rijkste Russen al meer dan 35 miljard verloren

Volgens de Bloomberg Billionaires Index zijn de rijkste Russen door de economische sancties in één dag tijd al meer dan 35 miljard verloren.

In Rusland zelf gaan de Russen de straat op om te demonstreren tegen de oorlog. Maar de politie grijpt hard in. Het vermoeden is dat Poetin geen tegengas duldt van zijn eigen volk.