Conflict op A28 na ongeval in file loopt uit op mishandeling

In de file die ontstond na het ongeluk op de A28, ontspoorde een ruzie tussen twee automobilisten. Het slachtoffer probeerde te voorkomen dat de dader over een afgesloten rijbaan langs de file probeerde te rijden. De 20-jarige verdachte stopte en mishandelde het 52-jarige slachtoffer. De man heeft letsel aan zijn hoofd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Omstanders hebben deze twee mannen uit elkaar gehaald. Later is de verdachte aangehouden.