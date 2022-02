VS stuurt nog eens 7000 troepen naar Duitsland

Minister van Defensie Lloyd J. Austin III heeft opdracht gegeven voor de inzet van die 7.000 militairen. De belangrijkste eenheid in deze tranche van troepen is het 1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division, Fort Stewart, Georgia, zei een hoge defensiefunctionaris op de achtergrond.

Enableing-eenheden worden ook ingezet. De troepen zullen naar Duitsland gaan "om de NAVO- bondgenoten gerust te stellen, de Russische agressie af te schrikken en om bereid te zijn een reeks andere vereisten in de regio te ondersteunen", zei de functionaris.

Dit betekent dat in totaal zo'n 12.000 Amerikaanse troepen vanuit de Verenigde Staten naar Europa zijn gestuurd of de opdracht hebben gekregen om ze in te zetten, en nog eens 2.000 troepen in Europa die dichter bij de oostflank van de NAVO zijn gekomen. Ze sluiten zich aan bij 80.000 Amerikaanse serviceleden die in Europa zijn gevestigd. Als we de dienstleden van NAVO-leden op het continent erbij optellen, komt het aantal op meer dan 2 miljoen, zei de functionaris.

Sommige van de Amerikaanse troepen die worden ingezet, zijn van de groep die Austin in januari in verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht, zei de functionaris.

De troepen zullen aanvankelijk in Duitsland worden ingezet, zei de functionaris. Ze kunnen indien nodig worden verplaatst naar andere NAVO-landen. "We verwachten dat ze de komende dagen uit [de Verenigde Staten] zullen vertrekken", zei de functionaris.

Russische troepen blijven in Oekraïne aanvallen op de belangrijkste bevolkingscentra van Kiev - de hoofdstad - en Charkov, in het oostelijke deel van het land. De functionaris zei dat Oekraïense eenheden vechten tegen de Russische invasie, maar er is geen manier om hun verzet te categoriseren.

Rusland heeft minstens 160 korteafstands-, middellangeafstands- en kruisraketten naar Oekraïne gelanceerd vanaf land, zee en lucht, zei de functionaris, en meer Russische troepen zijn Oekraïne binnengekomen. De raketten zijn gericht op militaire bases en vliegvelden rond Charkov en Kiev. Nogmaals, er is geen manier om te verifiëren hoe nauwkeurig ze zijn of welke slachtoffers ze veroorzaken.

Kremlin wil praten!

Het Kremlin zegt vandaag bereid te zijn om in de hoofdstad van Belarus, Minsk, met Oekraïne te onderhandelen over vrede. De voorwaarden hiervan zijn nog onduidelijk.