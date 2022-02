Protestactie op de Dam in Amsterdam tegen Poetin

Vrijdag hielden een kleine groep mensen op de Dam in Amsterdam een stil protest tegen de door Poetin gestarte oorlog tegen Oekraïne.

'Killer'

Er werden borden meegedragen waarop teksten als: 'Stop War Ukraine, NATO send Forces', en een foto van Poetin met daarop een met bloed besmeurde hand en daaronder 'Killer'.

Zondag ook stille solidariteitsactie op de Dam

Ook zondag wordt er een solidariteitsactie voor Oekraïne gehouden op de Dam in Amsterdam. Peace SOS organiseert de actie die zondag 27 februari om 15.00 wordt gehouden voor vrede in Oekraïne.

Stille solidariteitsbetuiging

'Wij willen laten zien dat we solidair zijn met de burgers. We willen vrede, liefde en licht. Voor een Oekraïne, een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen. Neem gerust hartjes en vredesduiven mee. Het wordt een stille solidariteitsbetuiging zonder toespraken. Het evenement is gratis', aldus Peace SOS.