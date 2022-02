Vrouw overleden na geweldsincident in Den Haag

Een 24-jarige vrouw uit Den Haag is vrijdagmiddag 25 februari overleden na een geweldsincident. Agenten troffen de vrouw aan in een woning aan de Van Maanenkade, zij was toen al overleden. Er is dezelfde middag een 28-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf in de relationele sfeer.