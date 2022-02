Politie onderzoekt woningoverval

De recherche doet onderzoek naar een woningoverval aan de Eikenlaan in Roosendaal. Een vrouw werd daar in het portiek van haar woning bedreigd door een man en vrouw met een vuurwapen.

Dat gebeurde op zaterdag 26 februari tussen 0.00 uur en 2.00 uur. De vrouw, die een bruine leren jas droeg en een roze lange pruik op had, kwam terug van een avondje carnaval vieren toen ze vlak voor haar woning door het tweetal naar binnen werd gedwongen. Ze moest, onder bedreiging van een vuurwapen, kostbaarheden af te geven waarna de overvallers weer verdwenen, de vrouw geschrokken achterlatend.

Signalement

Van de twee daders is het volgende signalement bekend. De man was rond de 40 jaar oud, had een slank postuur, droeg een grijs vest en had kort gemillimeterd haar. Hij sprak gebrekkig Engels. De vrouw was, ongeveer 1.70 meter lang, blond haar dat ze in een staartje droeg, droeg een wit fleece huispak, sprak Nederlands.