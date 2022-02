Explosie bij woning in Den Helder

Zondagochtend rond 03.05 uur vond een explosie plaats bij een woning aan de Fluytstraat in Den Helder. Door de explosie raakte de voorgevel van de woning beschadigd. Niemand is gewond geraakt. De politie onderzoekt het incident en zoekt getuigen.

De bewoner van de woning werd opgeschrikt door een luide knal. Op de benedenverdieping zag het slachtoffer dat de voordeur ontzet was, de woning vol met rook stond en dat een deel van het interieur vernield was. De politie onderzoekt, onder andere aan de hand van forensisch onderzoek, wat gebeurt is en wat tot ontploffing is gebracht.