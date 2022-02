Interactieve kaart: Wat is de directe schade als de een atoombom valt in je achtertuin

Op deze kaart kan je een locatie kiezen en heb je de keuze uit vier verschillende soorten nucleair bommen. Aan de hand van de gekozen bom kan je de vernietigde werking van het projectiel zien mocht bijvoorbeeld Rusland besluiten deze bommen in te zetten.

Kernwapens zijn massavernietigingswapens die gebruikmaken van de energie die is opgeslagen in atoomkernen. In de kern van atomen liggen nucleaire stoffen zoals uranium en plutonium opgeslagen. Door die kern te splijten en te fuseren komt enorm veel energie vrij: een kernexplosie. Zelfs kleine kernwapens zijn krachtiger dan ‘gewone’ bommen en raketten. Bij zo’n explosie komen hitte, schokgolven en straling vrij. Gebouwen worden weggevaagd, mensen verbranden door de hitte of lopen levenslange aandoeningen op door de straling.