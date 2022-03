NS maakt reizen voor gevluchte inwoners Oekraïne gratis

'Aangeslagen door de afschuwelijke situatie in Oekraïne'

'We hopen een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een betere situatie voor Oekraïense vluchtelingen. Daarom zeggen we tegen inwoners van Oekraïne die hun land en huizen moesten ontvluchten: je paspoort of ID-bewijs is je treinkaartje naar Nederland. De collega’s van NS zullen helpen om je doorreis in Europa zo makkelijk mogelijk te maken. We wensen je een veilige reis', zegt Marjan Rintel. president-directeur NS.

'Jouw paspoort is je treinkaartje naar Nederland'

Dit aanbod gaat per direct in. En bovendien geldt voor inwoners uit Oekraïne die binnen Nederland willen doorreizen: op vertoon van je Oekraïense identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoersbewijs, dat niet ouder is dan 24 uur, kun je een dagkaart ophalen bij de Tickets en Service-balies van NS. Voor informatie over het reizen naar en verblijven in Nederland, verwijst NS naar de website van IND of COA.