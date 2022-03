Mishandelde pakketbezorger overleden na onenigheid op straat

De 42-jarige Rotterdamse pakketbezorger, die vorige week ten val kwam bij een onenigheid, is aan zijn verwondingen overleden. Dit meldt de politie woensdag.

Onenigheid

Die maandag kreeg de pakketbezorger op de Steurweg rond 14.00 uur ruzie met de 29-jarige man. Tijdens de onenigheid kwam de pakketbezorger ten val, hij werd toen in zorgwekkende toestand overgebracht naar het Erasmus Ziekenhuis. 'Helaas is de man komen te overlijden door zijn verwonding. De 29-jarige Rotterdammer is aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek naar precieze toedracht

Door de recherche wordt nader onderzoek verricht naar de precieze toedracht. Heeft u iets gezien en nog niet gesproken met de politie, neem dan contact op via 0900-8844.