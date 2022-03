Prijzen van gas en benzine stijgen de pan uit

De Europese gasprijs steeg naar een nieuw record. Op dit moment betalen we voor gas 194 euro per megawattuur. Dat is een stijging van maar liefst 60 procent. In december van 2021 was 181 euro per megawattuur. Zelfs dat was al een record. Het gaat om zogeheten future-contracten voor gas dat volgende maand geleverd wordt.