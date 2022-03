Televisiezenders, radiostations en sociale media massaal in actie voor Giro555

De landelijke en regionale media komen maandag 7 maart massaal in actie voor de Giro555 campagne Samen in Actie voor Oekraïne. SBS6, RTL en de NPO brengen maandagavond, van 20.30 tot 23.00 uur, een gezamenlijk televisieprogramma om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de humanitaire nood waarin honderdduizenden Oekraïners verkeren. Ook radiostations komen massaal in actie. Van 6.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ‘s avonds is er een speciale uitzending van Radio555, dat op tien deelnemende landelijke radiostations tegelijkertijd wordt uitgezonden.

De avond op televisie wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Jeroen Pauw en Eva Jinek ontvangen in de studio gasten aan tafel. Vanuit het landelijk actiecentrum van Giro555 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet Dionne Stax verslag, samen met Britt Dekker. Vanaf de Pools-Oekraïense grens doet Wendy van Dijk verslag van de actuele situatie ter plekke.

Radio555

Publieke en commerciële radiostations bundelen vanaf 6.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds de krachten in Radio555, waarin presentatoren van verschillende stations de uitzending presenteren. De uitzending van Radio555 is een samenwerking van NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. De uitzending vindt plaats vanuit Beeld en Geluid, waar ook het belpanel van Giro555 is ondergebracht. Radio 555 is op alle deelnemende radiostations te horen en kan rekenen op miljoenen luisteraars.

Online

Ook online werken media en influencers nauw samen voor de slachtoffers en vluchtelingen in Oekraïne en in omliggende landen. In Beeld en Geluid in Hilversum is een digital lounge ingericht en wordt gedurende de dag verslag gedaan van wat er op sociale media gebeurt.

Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555: “Als hulporganisaties zijn we diep geroerd door de enorme steun die we hier in Nederland mee uitspreken. Een groot signaal van solidariteit voor de slachtoffers in Oekraïne en de vele honderdduizenden vluchtelingen. Zij hebben onze steun hard nodig.”

Samen in Actie voor Oekraïne wordt maandagavond uitgezonden van 20.30 tot 23.00 uur op SBS6, NPO1 en RTL4.

Alle dertien regionale omroepen ondersteunen de actie. De televisieuitzending wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands, TVBV en de NOS.