Totale waarde Nederlandse woningen sinds kredietcrisis met 1 biljoen euro gestegen

De totale waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad is in de afgelopen 8,5 jaar sinds de kredietcrisis toegenomen met maar liefst 1 biljoen (1.000 x 1 miljard) euro. 'Het afgelopen jaar zorgde met een stijging van 235 miljard euro voor bijna een kwart van deze totale waardestijging', zo meldt Calcasa een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de waardering van onroerend goed donderdag.

Records

De stijgende huizenprijzen blijven voor records zorgen in Nederland. De gemiddelde woningwaarde lag eind 2021 op een recordhoogte van €431.000. Op het dieptepunt van de kredietcrisis halverwege 2013 bedroeg deze waarde nog €223.000, waarna een onafgebroken periode van woningprijsstijgingen aanbrak. Calcasa analyseerde de waardeontwikkeling van de Nederlandse voorraad koopwoningen sinds deze stijging werd ingezet.

De jaren na de kredietcrisis

De Nederlandse huizenmarkt had tijdens en in de jaren na de kredietcrisis te maken met stevig dalende huizenprijzen. Calcasa rapporteerde medio 2013 over deze grote waardevermindering. De Nederlandse koopwoningen hadden destijds, in de vijf jaren na de crisis, 130 miljard euro aan waarde zien verdampen. Een gemiddelde koopwoning was in die periode gemiddeld 34 duizend euro in waarde gedaald. Een verkoop in die tijd betekende in de meeste gevallen het nemen van een fors verlies. Nu blijkt echter dat deze daling ruimschoots is gecompenseerd door de totale waardestijging van 1 biljoen euro sinds 2013.

Oorzaken voor stijging

Er zijn twee voorname factoren die een rol spelen in de forse stijging van de waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad. Allereerst, de stijgende huizenprijzen. De gemiddelde koopwoning in Nederland is in de periode na medio 2013 met 93% in waarde gestegen. Met vrijwel een verdubbeling van de woningprijzen heeft dit veruit het grootste effect op de waardestijging.

Stijging aantal koopwoningen

Daarnaast is ook het aantal koopwoningen in Nederland gestegen. Sinds 2013 is het aantal woningen in Nederland met 8,5% toegenomen. Door deze ontwikkelingen bedraagt de totale woningwaarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad op dit moment ruim 1,9 biljoen euro. Deze is daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van de woningwaarde van 900 miljard euro medio 2013. Om de waardestijging te analyseren, wordt op drie verschillende niveaus ingezoomd: provincie-, gemeente- en wijkniveau.

Noord-Holland voert de boventoon

Provinciale verschillen zijn duidelijk waarneembaar in de cijfers. Uiteraard speelt de omvang van de provincie een belangrijke rol. Immers, hoe meer koopwoningen er zijn, hoe groter de totale absolute waardestijging in een opgaande markt. Toch is dit duidelijk geen één-op-één relatie. Noord-Holland is de vijfde provincie wat betreft het aantal koopwoningen, maar heeft wel de grootste waardestijging van alle provincies ondergaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat Noord-Holland de grootste procentuele stijging heeft ondergaan. In deze provincie zijn de huizenprijzen meer dan verdubbeld in de afgelopen 8,5 jaar.

Andere provincies

Zuid-Holland – de provincie met het hoogste aantal koopwoningen – is de enige provincie die de waardestijging van de provincie Noord-Holland benadert. Op gepaste afstand volgen Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Deze drie provincies hebben een waardestijging van meer dan 100 miljard euro. De overige zeven provincies zijn gezamenlijk goed voor een stijging van ruim 200 miljard euro. Kleiner dus dan de waardestijging in Noord-Holland.

Amsterdam een klasse apart

Het zal geen verrassing zijn dat Amsterdam de grote katalysator is achter de aanzienlijke waardestijging in de provincie Noord-Holland. De hoofdstad heeft de meeste koopwoningen van alle gemeenten in Nederland en het verschil in waardestijging met de rest van Nederland is enorm. De woningwaarde in de hoofdstad is in 8,5 jaar tijd met ruim 45 miljard euro toegenomen. Dit bedrag is het dubbele van de nummer 2 op deze lijst: Den Haag.

Den Haag

In de Hofstad steeg de totale woningwaarde met 23 miljard euro. Kort achter Den Haag volgen Rotterdam en Utrecht met een stijging van respectievelijk 22 en 21 miljard euro. Na de zogenaamde G4-gemeenten volgen de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Almere en Amersfoort. In al deze gemeenten steeg de woningwaarde met meer dan 10 miljard euro.