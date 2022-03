Politie nog op zoek naar mogelijke slachtoffers gijzeling Leidseplein

De recherche van de Amsterdamse politie heeft de meeste slachtoffers van de gijzeling in de Apple Store op het Leidsplein op dinsdagavond 22 februari ondertussen gesproken maar met enkele slachtoffers is dat nog niet gebeurd. Dit meldt de politie donderdag.

'Juiste nazorg'

'Omdat rechercheurs er zeker van willen zijn dat alle betrokkenen hun verhaal hebben kunnen doen en vooral de juiste nazorg aangeboden krijgen, doet de politie nu de oproep aan de slachtoffers die nog niet met de recherche gesproken hebben zich te melden.

Gijzeling Leidseplein

Dinsdagavond 22 februari 2022 vond in de Apple Store aan het Leidseplein een urenlange gijzeling plaats. Eén slachtoffer werd door de gijzelnemer onder bedreiging van een vuurwapen vastgehouden, tientallen andere mensen zaten de hele avond opgesloten in het pand.

Kantine Apple Store

De recherche is met name op zoek naar mensen die tijdens de gijzeling zo’n twee uur in de kantine van de Apple Store hebben vastgezeten. Deze slachtoffers – voornamelijk klanten van de winkel – zijn nadat zij bevrijd waren wel opgevangen door politiemensen ter plaatse, maar konden toen niet direct allemaal gehoord worden door de recherche en in contact worden gebracht met bijvoorbeeld Slachtofferhulp.

Hectiek

In alle hectiek hebben agenten op dat moment niet van alle betrokkenen de gegevens kunnen noteren. Rechercheurs hebben later alsnog het merendeel van de slachtoffer gesproken en wil nu graag met de resterende slachtoffers in contact komen. Dit geldt ook voor eventuele andere betrokkenen, bijvoorbeeld mensen die direct zijn weggerend bij de Apple Store en/of eventuele getuigen uit de omliggende panden.

Mogelijkheid om ervaringen te delen met politie

Het is voor de recherche vooral belangrijk dat alle slachtoffers de mogelijkheid hebben gekregen hun ervaringen te delen met de politie en ze de passende nazorg aanboden krijgen. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.