Rusland gaat belangrijkste gaskraan naar het westen dichtdraaien

De gasstromen in westelijke richting van Rusland naar Duitsland via de Yamal-Europa-pijpleiding zijn donderdag gestopt. Dat meldden Rusische media zojuist.

De gasstromen in westelijke richting van Rusland naar Duitsland via de Yamal-Europa-pijpleiding zouden vandaag zijn afgesloten. Opmerkelijk is het wel, want er waren nog steeds biedingen op leveringen in beide richtingen. Zo blijkt uit gegevens die zijn bijgehouden door de pijpleidingbeheerder Gascade. Gazprom zegt tegenover RT dat zei het gas met schepen naar klanten gaat vervoeren. Rusland dekt bijna 40% van de Europese gasvraag, waarbij de Yamal-Europa-route goed is voor bijna 15% van het westwaartse aanbod van het land.