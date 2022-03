Brabantse politie en ANWB helpen met autopech gestrand gezin uit Oekraïne

Vandaag kreeg de politie van het basisteam-Peelland in het Somerse Brabant een melding van een man die de snelweg A67 overstak in Asten.

'Bekeuring'

Met de gedachte om de man na deze levensgevaarlijke actie te gaan bekeuren reden de agenten naar de opgegeven locatie maar daar kreeg het verhaal een geheel andere wending.

Uit Oekraïne gevlucht gezin met autopech

'Wij troffen bij het tankstation een Oekraïense man die met zijn vrouw en kinderen al 6 dagen onderweg was gevlucht vanuit Oekraïne en onderweg met bestemming Engeland', zo schrijft één van de twee agenten op social media.

Autopech

'Al die tijd hadden zij overnacht in hun auto. Tot overmaat van ramp begaf de auto het nu ook nog en de man wist zich geen raad. Hij was de snelweg over gestoken om hulp te vragen bij het tankstation', schrijft de agent.

Wegenwacht springt ook gratis bij

'We hebben de man terug gebracht naar zijn gezin en namens hem de Wegenwacht gebeld. Deze kanjers wisten ons te vertellen dat zij, gezien de huidige situatie, kosteloos pechhulp bieden aan deze mensen! Om de kinderen van de man verder gerust te stellen gaven wij hen allebei een politiebeer', vervolgt de agent.

Agenten geroerd

Dat deze gebeurtenis de beide agenten ook niet in 'de koude kleren ging zitten' mag duidelijk zijn. 'Wij zagen na dit alles de tranen in de ogen bij deze man. Wij zijn blij dat het eindelijk een keer mee zit voor hem, ook al is het relatief gezien maar een klein gebaar. Dit doet ons wat!', aldus de agent.