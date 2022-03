Opbrengst Concert for Peace vanuit Concertgebouw naar Giro 555

Concert volledig uitverkocht

'Het concert, dat inmiddels volledig uitverkocht is, is zondagavond tussen 20.00 en 23.00 uur live te beluisteren via het NTR Avondconcert op NPO Radio 4 en te bekijken via nporadio4.nl, NPO Radio 4 Facebook en YouTube, en maandag via NPO 2 extra', aldus de NTR. Voorafgaand aan het concert is Anna Fedorova te gast in Podium Witteman om te vertellen over dit bijzondere initiatief.

Slachtoffers oorlog Oekraïne

Concert for Peace is een benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Samen met muzikale vrienden zoals violist Liza Ferschtman, altviolist Dana Zemtsov en pianist Nino Gvetadze treden Fedorova en Fridman op in de Grote Zaal van Het Concertgebouw. De musici zullen worden begeleid door het ensemble Camerata RCO. Het Concertgebouw en de Grote Zaal zullen voor deze gelegenheid in de kleuren van Oekraïne, blauw en geel, zijn gehuld.

'Verbindende kracht van muziek'

De pianist Anna Fedorova woont in Amsterdam en treedt regelmatig op in Het Concertgebouw. Haar uitvoeringen van de pianoconcerten van Rachmaninov zijn wereldberoemd en zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. Door juist met de Russische Maya Fridman op te treden, wil zij de verbindende kracht van muziek laten zien en oproepen tot vrede. Samen verzamelden zij binnen enkele dagen een grote groep internationale musici om hun heen die in Nederland wonen.

Concert voor Peace te zien en te horen bij NTR op verschillende platformen NPO

* Live in het NTR Avondconcert op NPO Radio 4 op zondag 6 maart van 20.00 – 23.00 uur

* Beeldregistratie via nporadio4.nl op zondag 6 maart van 20.15 – circa 21.45 uur

* Live via NPO Radio 4 Facebook en YouTube op zondag 6 maart van 20.15 – circa 21.45 uur

* Uitzending op NPO 2 extra op maandag 7 maart van 23.00 tot 00.30 uur.

* Interview Anna Fedorova in Podium Witteman op zondag 6 maart om 18.15 uur op NPO 2