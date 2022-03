Hermitage Amsterdam verbreekt relatie met Rusland

'Banden zorgvuldig opgebouwd'

'De banden die we zorgvuldig hadden opgebouwd met het Staatsmuseum de Hermitage in Sint-Petersburg gaven ons toegang tot een van 's werelds beroemdste kunstcollecties, waaruit we konden putten voor onze tentoonstellingen', stelt de Hermitage Amsterdam.

Aanval Rusland op Oekraïne

'De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt het houden van deze afstand niet langer houdbaar. De Raad van Bestuur en de directie heeft besloten de banden met het Staatsmuseum de Hermitage te verbreken', aldus het museum.

'Geen gemakkelijke keuze'

De keuze om de banden met de Hermitage Sint-Petersburg te verbreken is niet gemakkelijk. De samenwerking met Russische collega's verliep de afgelopen decennia harmonieus. Verschillen van mening waren altijd overbrugbaar gebleken. Het leidde tot mooie, goed bezochte tentoonstellingen in Amsterdam.

'Grens overschreden'

Met de invasie van het Russische leger in Oekraïne is een grens overschreden. Oorlog vernietigt alles. Zelfs 30 jaar samenwerking. De Hermitage Amsterdam heeft geen andere keuze. Net als iedereen hopen wij op vrede. Ook voor veranderingen in de toekomst van Rusland die ons in staat zullen stellen de banden met de Hermitage Sint-Petersburg te herstellen. De tentoonstelling Russische Avant-Garde | Revolution in the Arts is tot nader order gesloten.