Premier Rutte naar Londen voor gesprekken met Johnson en Trudeau

Premier Rutte zit maandag 7 maart in Londen voor gesprekken met premier Johnson van het Verenigd Koninkrijk en premier Trudeau van Canada. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken.

Russische inval in Oekraïne

Premier Rutte voert in Londen drie verschillende gesprekken: twee bilaterale gesprekken met beide premiers afzonderlijk en een gezamenlijk trilateraal gesprek. Alle gesprekken staan in het teken van de Russische inval in Oekraïne.