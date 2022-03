Maandag nieuwe gesprekken tussen Oekraïene en Rusland

Het wordt het derde gesprek om de oorlog in de Oekraine een halt toe te roepen. Inmiddels zijn er twee gesprekken geweest. Deze gesprekken hebben tot weinig geleid.

Gisteren heeft de Israëlische premier Bennett onverwachts een bezoek gebracht aan president Poetin in het Kremlin.De twee hebben enkele uren gesproken over de situatie in Oekraïne.Over de inhoud van

het gesprek is niets bekendgemaakt. Na het gesprek in Moskou, heeft Bennett een bezoek gebracht aan Duitsland en Frankrijk om te overleggen.