Verdachte inbreker bekneld tussen vluchtauto en woning

Agenten die afgingen op een melding inbraak aan de Goudsesingel in Vlaardingen troffen een verdachte aan in een benarde positie.

De 17-jarige zat met zijn voet bekneld tussen een autoportier en de gevel van een woning. De auto was niet van hem. Twee andere verdachten vluchtten toen zij de politie zagen. De Vlaardingers van 16 en 17 jaar werden in de omgeving aangehouden.

Rond 21.30 uur belden getuigen de politie omdat zij vermoedden dat er werd ingebroken in een woning. Toen agenten aankwamen zagen ze twee zwartgeklede personen lopen, die gelijk wegrenden. Met verschillende eenheden konden beiden worden aangehouden. Het bleek te gaan om Vlaardingers van 16 en 17 jaar.

Intussen werd bij de woning zelf een derde verdachte aangetroffen die geen kant op kon. De 17-jarige Vlaardinger zat op de bestuurdersstoel van de auto, die waarschijnlijk bij het uitstappen was gaan rollen waardoor zijn voet klem was komen te zitten tussen de autodeur en de muur van de woning. Hij is door de brandweer bevrijd, door ambulancepersoneel nagekeken en toen direct aangehouden. De drie zitten nog vast en worden verhoord.