Vrouw gewond nadat ze vermoedelijk van balkon is geduwd

Rond 18:00 uur ontving de meldkamer een telefoontje dat er een vrouw van het balkon geduwd was bij een woning aan de Irenestraat in Poeldijk. Daar aangekomen troffen agenten een vrouw aan die gewond was aan haar benen. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Mogelijk was een conflict in de relationele sfeer de aanleiding van dit incident. Agenten hebben samen met politiehonden de woning en omgeving doorzocht, maar de verdachte is helaas nog niet gevonden.