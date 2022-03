Tanken voor de prijs van 20 jaar geleden. Het kan de komende dagen

Van 7 t/m 11 en 13 maart kunnen bij vier verschillende TinQ tankstations 1 uur lang goedkoop getankt worden. Het gaat om een actie van TinQ die 20 jaar bestaat. Wil je deze kans pakken, dan moet je wel kijken op de TinQ4U app én op de website de tijden en wanneer de 4 TinQ tankstations bekend die de volgende dag deelnemen!

Belangrijk! Per tankstation zal, per dag, 1 uur lang getankt kunnen worden voor de brandstofprijzen van 20 jaar geleden. Volgens diverse locale media staan er lange files bij de tankstations. Het is dus maar de vraag of je binnen het uur kan tanken als je achteraan heb moeten aansluiten.