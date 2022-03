Dwaas van de weg gehaald na wilde achtervolging

Een 49-jarige man uit Terneuzen is zondag omstreeks 17.00 uur op de A-58 bij Kapelle aangehouden ter zake de verdenking van zeer gevaarlijk rijgedrag, het verlaten van een plaats ongeval, het negeren van een stopteken en het besturen van een auto terwijl het rijbewijs is ingenomen.

Hij reed volgens de verkeersagenten met snelheden van boven de 200 km/uur over de snelweg, haalde rechts in en veroorzaakte een aanrijding.

Agenten van het team Verkeer reden zondagmiddag in een herkenbare politieauto over de A-58. Ze besloten een Volkswagen Golf met drie inzittenden te controleren. Ze gingen voor dat voertuig rijden en activeerden de tekst ‘Volgen Politie’ op de transparant. De dienders zagen dat de auto in eerste instantie hen nog volgde richting de afrit 35 Kapelle / Kloetinge. Op het laatste moment reed die automobilist echter met hoge snelheid verder over de A-58.

Achtervolging

De dienders hebben daarop direct de achtervolging ingezet. De snelheid liep op tot boven de 220 km / uur. De verkeersintensiteit nam flink toe waarbij die automobilist gevaarlijke risico’s nam niet alleen door de hoge snelheid, maar ook door rechts en via de vluchtstrook in te halen. Bij een van die manoeuvres kwam de bestuurder van de VW Golf in aanrijding met een andere auto, een Ford bestuurd door een 82-jarige man uit Goes. Dit voertuig werd door de botsing richting de vluchtstrook geduwd. De VW-Golf reed door maar belandde uiteindelijk met twee wielen in de berm en kwam vervolgens tot stilstand.

Drie inzittenden

De agenten parkeerden hun auto midden op de snelweg en waarschuwden achteropkomend verkeer. Ze zagen dat er drie mannen uit de auto kwamen. Vanaf de achterbank stapte een man uit die de agenten herkenden als de bestuurder. Ze geboden hem zijn handen te laten zien en op de grond te gaan liggen. Ze zagen dat hij daar geen gehoor aan gaf maar een zwart schoudertasje vast pakte. Een van de agenten loste daarop een waarschuwingsschot waarna de man wel gevolg gaf aan het bevel om op de grond te gaan liggen met de handen boven zijn hoofd. Hierna werden de drie inzittenden overgebracht naar het bureau.

Drugs

In de kofferbak van de auto werden vier gripzakjes hennep aangetroffen. De 49-jarige man uit Terneuzen, die de agenten aanmerken als de bestuurder, verklaarde dat ze onderweg gewisseld hadden en dat hij het laatste stuk niet gereden had. De agenten maken proces-verbaal op van hun bevindingen. De auto is in beslag genomen. Het rijbewijs van de Terneuzenaar is ingenomen en opgestuurd naar het CBR.