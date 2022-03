Meisje (13) zwaargewond na verkeersongeval met vrachtwagen Middenbeemster

Een 13-jarig meisje is maandagochtend in Middenbeemster zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. 'Ze is zwaargewond en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie maandag.