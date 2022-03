Politie houdt verdachte (24) aan na duwen vrouw van balkon

Afgelopen zaterdag raakte een 24-jarige vrouw in het Zuid-Hollandse Poeldijk gewond nadat zij vermoedelijk van het balkon op de eerste verdieping werd geduwd. De politie heeft maandag bekendgemaakt dat er een verdachte is aangehouden. 'Het gaat om een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats', zo laat de politie weten.

Vrouw gewond aan benen

Het incident gebeurde zaterdagavond rond 18.00 uur bij de woning van de vrouw. Rond 18.00 uur ontving de meldkamer een telefoontje dat er een vrouw van het balkon geduwd was bij een woning aan de Irenestraat in Poeldijk. Daar aangekomen troffen agenten een vrouw aan die gewond was aan haar benen. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding

Enige tijd later kon een verdachte worden aangehouden voor dit incident: een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie gaat uit van een conflict in de relationele sfeer.