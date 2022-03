Hoekstra praat in Finland en Baltische staten over oorlog in Oekraïne

Foto: Ministerie van Financien

Den Haag Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken (BZ) bezoekt maandag en dinsdag Finland en de Baltische staten. 'Het bezoek staat helemaal in het teken van de oorlog in Oekraïne', zo meldt het ministerie van BZ maandag.