Al ruim 106 miljoen euro op Giro555 binnengekomen voor Oekraïne

Er is maandag al voor ruim 106 miljoen euro binnengekomen op Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Maandagavond rond 22.55 uur werd er opnieuw een tussenstand bekendgemaakt en bleek de teller de 106 miljoen euro al ruim te zijn gepasseerd. Er kan nog steeds geld worden overgemaakt.

Humanitaire nood Oekraïners

De landelijke actiedag van de samenwerkende hulporganisaties moet zo veel mogelijk geld opbrengen voor de humanitaire nood waarin miljoenen Oekraïners op dit moment verkeren.

'We komen letterlijk samen in actie'

'Nederland toont zich zeer betrokken bij de Oekraïners. Vanaf vanochtend 06.00 uur staan de telefoons in het actiecentrum van Giro555 roodgloeiend', zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555. 'Heel veel bekende Nederlanders en andere vrijwilligers werken keihard om iedereen te woord te staan en donaties aan te nemen. Ook op Radio555 zijn vandaag naast mooie plaatjes veel indrukwekkende verhalen te horen. We komen letterlijk samen in actie.'

Massaal in actie

De landelijke en regionale media komen vandaag massaal samen in actie voor Giro555. Vanaf 06.00 vanochtend is er een speciale uitzending van Radio555, die op tien deelnemende landelijke radiostations tegelijkertijd wordt uitgezonden. SBS6, RTL en de NPO brengen vanavond van 20.30 tot 23.00 uur een gezamenlijk televisieprogramma. In het Instituut voor Beeld en Geluid zit een belpanel met prominenten uit sport, politiek en media klaar om donaties voor Giro555 via het speciale actienummer 0800-11 12 aan te nemen. Online werken media en influencers samen voor Giro555.

Hartverwarmend

In Nederland zijn talloze voorbeelden van acties om geld te doneren, groot en klein. Hartverwarmende initiatieven van kinderen die koekjes bakken en verkopen, flessen inzamelen om het statiegeld te doneren en zelfgemaakte sieraden verkopen. Ook de sportwereld is volop in actie: voetbalverenigingen zamelen geld in en er zijn mensen die per fiets Nederland doorkruisen in ruil voor donaties. Ook scholen, bedrijven en gemeentes zetten zich in. Zo heeft een Limburgse gemeente 44.000 euro gedoneerd, kunnen spaarpunten bij winkels worden ingewisseld voor een donatie en stellen media kosteloos advertentieruimte beschikbaar. Bij Radio555 worden tegen betaling plaatjes gedraaid.

Humanitaire ramp

Intussen volgen de ontwikkelingen in Oekraïne elkaar snel op. Voor 44 miljoen Oekraïners is de situatie in hun land aan het uitlopen op een humanitaire ramp. Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, is de situatie buitengewoon zorgelijk. Het ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende noodhulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Om dit te kunnen realiseren is veel geld nodig. Doneren kan via Giro555.nl of via het speciale actienummer 0800-11 12.

Organisaties achter Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.