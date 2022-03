FNV geschokt door stijging aantal doden in sector agrarisch groen

De FNV is geschokt dat er afgelopen jaar tien mensen zijn overleden door ongelukken in de agrarische en groene sector. Dat zijn er twee meer dan in 2020, blijkt uit cijfers die Stigas (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren) vandaag heeft gepubliceerd.

Linda Slagter, bestuurder van FNV Agrarisch Groen: ‘Dit is verschrikkelijk voor de families van deze mensen, collega’s en iedereen die bij de ongelukken betrokken is geweest. Iedere dode in onze sector is er één te veel; iedere dode in welke sector dan ook. We moeten naar nul dodelijke ongelukken.’

121 slachtoffers in 10 jaar

Boeren, tuinders, fruittelers, bosbouwers, loonwerkers, maar ook familieleden en vrijwilligers: nog ieder jaar komen er mensen om het leven bij hun werk op of tijdens een bezoek aan een bedrijf in de agrarische en groene sector. De laatste 10 jaar zelfs 121, vaak bij ongevallen met (rijdende) machines, zoals trekkers, heftrucks en shovels.

Jongste was een peuter

Afgelopen jaar vielen de meeste slachtoffers (zes) in de dierhouderij (koeien, varkens, paarden). Zo overleed een vrouw van 20 na de val van een paard en kwam een 79-jarige man om bij een incident met een stier. Het jongste slachtoffer in 2021 was een peuter van 2, die werd aangereden door een shovel; de oudste was 83 en raakte bekneld onder een heftruck. Bij een ander dodelijk ongeval viel een 38-jarige man in een mestsilo.

Samenwerken voor veiliger sector

De cijfers zijn naar buiten gebracht in het kader van de jaarlijkse Veilig op 1-week, een initiatief van Stigas, waarin de FNV samenwerkt met onder meer het CNV en LTO Nederland. Zij werken er met elkaar aan om de agrarische en groene sector veiliger te maken en het aantal ongelukken terug te dringen.

Eerste stap: risico’s in kaart

Een eerste stap naar het veiliger maken van een bedrijf is het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) door een werkgever. Daarmee brengt deze alle risico’s op ongelukken en gezondheidsklachten in kaart en maakt een plan van aanpak. Denk verder aan het gebruik van arbocatalogi, waarin afspraken staan tussen vakbonden en werkgeversorganisaties over gezond en veilig werken.