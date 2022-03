Nederland stuurt Patriot-raketten naar Slowakije

Het ministerie van Defensie heeft dinsdag bekendgemaakt dat Nederland Patriotluchtafweergeschut naar Slowakije stuurt. Ongeveer 150 Nederlandse militairen die gespecialiseerd zijn in het Patriot-luchtafweersysteem gaan op uitnodiging van Duitsland, in NAVO-verband, bij Slowakije de grens versterken.

Extra Nederlandse bijdrage aan NAVO-versterkingen in Oost-Europa

'We zien nog geen begin van een einde van deze oorlog', zei Ollongren. 'Het Russische leger zet zeer zwaar geschut in. Er wordt ook forse weerstand geboden door Oekraïne', aldus Ollongren.

Principebesluit

'We hebben nu een principebesluit genomen om samen met de Duitsers in Slowakije voor luchtverdediging te zorgen. Dat is ook echt nodig, vanwege de dreiging die we nu rechtstreeks ervaren', aldus Ollongren.