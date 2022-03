Corona woekert voort. Sterke stijging door carnavalvierders

Na enkele weken van daling is het aantal mensen dat positief getest werd op SARS-CoV-2 in de afgelopen week gestegen naar 439.775, een week eerder was dat nog 245.898 (+79%).

Deze forse stijging is volgens het RIVM een gecombineerd effect van de carnavalsweek en de versoepelingen. In alle regio’s steeg het aantal meldingen.

In verschillende regio’s in Noord-Brabant en Limburg was het aantal meldingen per 100.000 inwoners niet eerder zo hoog. In de overige regio’s steeg het aantal meldingen ook, maar minder sterk, en was het wekelijks aantal meldingen niet hoger dan tijdens de omikrongolf in januari en februari van dit jaar. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst steeg naar 594.865 testen (+60%). Bij GGD’en in Noord-Brabant en Limburg is de wachttijd bij de GGD-teststraten opgelopen.