Verdachte bedreigende ‘galg tweet’ minister Hugo de jonge gedagvaard

Foto galg op twitter geplaatst

Op zondag 3 oktober 2021 vond er in Amsterdam een demonstratie plaats tegen het door de regering gevoerde coronabeleid. Bij die demonstratie was iemand aanwezig die een galg met zich meedroeg. De man die nu is gedagvaard wordt ervan verdacht een foto van die galg te hebben gemaakt en op zijn twitteraccount te hebben geplaatst met de woorden: “De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo! #QRankzinnig #3oktoberAmsterdam.” Toenmalig demissionair minister De Jonge heeft aangifte gedaan van deze bedreiging met de dood.

Dagvaarden

Op 5 oktober 2021 meldde zich een man bij de Amsterdamse politie die een verklaring wilde afleggen over een tweet die hij had gepost over De Jonge. Na onderzoek door de politie is de man op 4 november 2021 aangehouden. Nadat de man een verklaring had afgelegd, is hij door de politie heengezonden. De officier van justitie heeft nadat zij het dossier had bestudeerd, besloten de man te dagvaarden. Op 15 maart 2022 zal hij voor de politierechter moeten verschijnen op verdenking van bedreiging met de dood.