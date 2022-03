DNA-match leidt tot aanhoudingen in zaak geslachte schapen

Dinsdag heeft de politie in Deventer twee aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de slacht en diefstal van schapen. 'De verdachten zijn een 35-jarige vrouw en een 43-jarige man. Het stel is in hun woning in Deventer aangehouden', zo meldt de politie woensdag.

Gelderland en Overijssel

Tussen begin 2020 en nu kwamen er bij de politie ruim vijftien meldingen binnen van schapen die zijn geslacht en weggenomen in Gelderland en Overijssel. Er werden per keer steeds enkele schapen geslacht. In enkele gevallen ging het ook om kippen.

Onderzoek in Gelderse Wilp

Een van de meldingen kwam uit het Gelderse Wilp. Daar werden in een weiland aan de Rijksstraatweg in totaal zes schapen geslacht. De eerste drie eind september 2020 en vervolgens weer drie half november 2020. De overblijfselen werden achtergelaten en het vlees werd meegenomen.

DNA-match

Door zorgvuldig onderzoek is de politie na een DNA-match bij een verdachte in Deventer uitgekomen. In de woning werden een groot aantal vriezers met daarin grote hoeveelheden ingevroren vlees aangetroffen. In de woning werd ook de tweede verdachte aangehouden.

Groot risico

Het duo zit vast en de politie doet verder onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de twee bij alle andere zaken. Met het op eigen houtje slachten van schapen is een groot risico voor de volksgezondheid genomen. Daarnaast werden de dieren zonder toestemming van de eigenaar en mogelijk zonder verdoving geslacht en uiteindelijk weggenomen. Daarmee is ook veel dierenleed veroorzaakt. Hebt u zelf vermoedens van dierenleed in uw omgeving? Meld dit dan altijd via 144.