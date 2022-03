Bestuurder betrokken bij aanrijding 13-jarige meisje reed onder invloed

Uit onderzoek van afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) blijkt dat de 40-jarige bestuurder, die afgelopen maandag in Midden-Beemster betrokken was met zijn vrachtwagen bij een aanrijding met een meisje op de fiets op de Rijperweg, onder invloed was van alcohol ten tijde van het ongeval. Dit meldt de politie woensdag.