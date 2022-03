Zeven aangehouden verdachten invoer 1436 kilo cocaïne verbleven in 'hotelcontainer'

Vorige week donderdag hebben de politie en Douane in Rotterdam 7 verdachten aangehouden die worden verdacht van het invoeren van 1.436 kilo cocaïne. De verdachten hielden zich schuil in een zogenaamde 'hotelcontainer', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekendgemaakt.

Voorgeleiding

De diensten kwamen de verdachten op het spoor naar aanleiding van het aantreffen van een container waar mogelijk verdovende middelen in waren verstopt. De verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat zij allemaal 14 dagen langer vast blijven zitten.

Hotelcontainer

De verdachten werden, na het aantreffen van de lege container, aangehouden op het haventerrein. 'In de directe nabijheid werd een hotelcontainer aangetroffen, met daarin onder andere matrassen, slaapzakken, powerbanks en eten en drinken voor een lagere periode. Deze hotelcontainer is vorige week woensdag op het haventerrein geplaatst', aldus het OM.

Switchmethode

Na onderzoek werd ook de desbetreffende container aangetroffen waar de cocaïne in was overgeplaatst. De Douane trof in die container 1436 kilo drugs aan. Het vermoeden is dat de verdachten de switchmethode hebben toegepast om de cocaïne vervolgens van het haventerrein te smokkelen.

Verdachten

Het gaat om zeven mannen in de leeftijd van 21 tot en met 26 jaar uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht. Ze worden verdacht van het invoeren van verdovende middelen en het overtreden van de uithalerswet. Zij zijn gisteren door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten.