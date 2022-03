Strafzaak tegen Quincy Promes verdacht van steekincident neef tóch 31 maart

De strafzaak tegen een inmiddels 30-jarige Quincy Promes uit Amsterdam die ervan wordt verdacht in juli 2020 zijn neef in zijn knie te hebben gestoken, wordt waarschijnlijk tóch 31 maart inhoudelijk door de rechtbank behandeld. Het OM heeft de tenlastelegging aangevuld met de verdenking poging moord. Daardoor kan vertraging in de afhandeling van deze strafzaak voorkomen worden.