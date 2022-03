Zwanenberg Food Group wil productielocatie Voorthuizen sluiten

Zwanenberg Food Group (ZFG) is voornemens de productie van knakworst en soepen van de fabriek in Voorthuizen in 2023 te staken. De productielijnen voor soep en knakworst in Oss zullen worden uitgebreid. Het streven is zoveel mogelijk medewerkers voor Zwanenberg te behouden.

Sinds de overname van Struik Foods (in maart 2020) heeft Zwanenberg Food Group in Nederland vier productielocaties voor conserven. Voor een groot deel vinden op deze locaties dezelfde activiteiten plaats.

Maarten Elsinga, CEO Zwanenberg Food Group Nederland: “De kern van deze stap is dat wij straks dezelfde volumes produceren, maar met een locatie minder.”

“Na de overname van Struik op 13 maart 2020 werden wij onmiddellijk geconfronteerd met alle gevolgen van de COVID-problematiek. De eerste prioriteit was toen om onze afnemers zo goed mogelijk van producten te voorzien. Ook hebben wij diverse operationele verbeteringen doorgevoerd.”

“Op dit moment worden we echter geconfronteerd met enorme kostenstijgingen in de gehele keten: grondstoffen, energie, logistiek, verpakkingen et cetera. Wij verwachten dat wij deze kostenstijgingen niet geheel en met vertraging kunnen doorberekenen aan onze afnemers. Hierdoor hebben wij geen andere keus dan onmiddellijk forse kostenbesparende maatregelen door te voeren.”

“Na afweging van diverse alternatieven zijn we tot de conclusie gekomen dat het beëindigen van onze productie in Voorthuizen het meest voor de hand ligt. Daarmee kunnen we op relatief korte termijn onze doelstelling verwezenlijken. Dit project zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.”

De Ondernemingsraad is om advies gevraagd en de vakbonden zijn over het voornemen geïnformeerd. De doelstelling van ZFG is zoveel mogelijk medewerkers voor de onderneming te behouden. Hierover zal ZFG in gesprek gaan met de werknemersorganisaties.